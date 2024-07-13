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  4. Zeytinburnu'nda facianın eşiğinden dönüldü! Tekel bayisinin asma tavanı çöktü

Zeytinburnu'nda facianın eşiğinden dönüldü! Tekel bayisinin asma tavanı çöktü

13.07.2024 00:08
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İstanbul Zeytinburnu'nda bir tekel bayinin asma tavanı çöktü. İçeride bulunan 2 kişi, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Şahıslardan biri yara almadan kurtulurken, bir kişi ise hafif şekilde yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çökmenin sebebi ise belli oldu.

Zeytinburnu'nda facianın eşiğinden dönüldü! Tekel bayisinin asma tavanı çöktü

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir facianın eşiğinden dönüldü. Bir tekel bayiinin asma tavanı çöktü. Olay, saat 21.45 sıralarında Zeytinburnu Telsiz Mahallesi 85. Sokak'ta bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yüklenen malların fazla ağırlık yapması sonucu tekel bayinin asma tavanında çökme meydana geldi. Çökme anında içeride bulunan 2 kişi, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

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ŞAHISLARDAN BİRİ YARA ALMADAN KURTULDU!

Şahıslardan biri yara almadan kurtulurken, bir kişi ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken yaralı vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çökme nedeniyle malların kaldırıma ve yola saçıldığı görüldü. Tavanın çöktüğü anlar ve mahsur kalan 2 kişinin vatandaşlar tarafından kurtarıldığı anlar yanda iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Asma tavana fazla malzeme yüklenildiğini söyleyen Hüseyin Yavuz isimli vatandaş, ”Olay gerçekleştiğinde ben burada oturuyordum. Bir anda tavan çöktü. Bildiğim kadarıyla sonradan yapılmış tavan, fazla bir yük yüklenince de çökmüş. İçerideki iki arkadaşımızı kurtardık. Bir arkadaşımız da ufak sıyrık vardı, müdahale edildi ambulansla götürüldü. Büyük bir faciadan dönüldü. En azından can kaybı yada büyük bir yaralanma olmadı” dedi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Zeytinburnu
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