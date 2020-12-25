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  4. Zeytinburnu’nda feci kaza! Motosiklet ikiye ayrıldı: 2 ağır yaralı

Zeytinburnu’nda feci kaza! Motosiklet ikiye ayrıldı: 2 ağır yaralı

25.12.2020 07:10 | Son Güncelleme:
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Zeytinburnu’nda feci kaza! Motosiklet ikiye ayrıldı: 2 ağır yaralı

Zeytinburnu’nda iki kardeşin üzerinde bulunduğu motosiklet seyir halindeyken yol ayrımında bulunan dubaya çarparak kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet adeta ikiye ayrılırken motosiklet üzerinden yola fırlayan iki kardeş ağır yaralandı.

Olay, saat 01.45 sıralarında Zeytinburnu Terazidere yolu Dumlupınar Caddesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Muhammet Dağlı (27) yönetimindeki motosiklet cadde üzerinde seyir halindeyken yol ayrımında bulunan dubaya çarparak kaza yaptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet üzerinde bulunan Muhammet Dağlı ve arkasında olan kız kardeşi Sümeyye Dağlı (25) motosiklet üzerinden düşerek yola fırladı. Motosikletin adeta ikiye bölündüğü kazada iki kardeş ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansa bindirerek İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol motosikletin kaldırılmasıyla normale döndü.

(İHA)

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