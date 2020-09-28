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Zeytinburnu'nda iş arkadaşı dehşeti! Sokak ortasında öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2020 12:21 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda bir fabrikada çalışan Erol Sayın, aynı fabrikada çalışan iş arkadaşı Muharrem Dikbaş tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçmaya çalışan zanlı, tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Zeytinburnu'nda iş arkadaşı dehşeti! Sokak ortasında öldürdü

Olay, Maltepe Mahallesi Davutpaşa Caddesi üzerinde sabah 06.45 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir fabrikada çalıştığı öğrenilen Muharrem Dikbaş, aynı fabrikada çalışan iş arkadaşı Erol Sayın'a tabancayla ateş etti. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Sayın, kan içinde yere düşerken saldırgan Muharrem Dikbaş, olay yerinden kaçmaya çalıştı. Caddenin yakınlarında bulunan Merkezefendi Polis Merkezi'nde görev yapan polis ekipleri silah sesleri üzerine olay yerine koştu. Kaçmaya çalışan Dikbaş, tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Merkezefendi Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekiplerinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erol Sayın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olay yerini güvenlik şeridi içine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede bir süre delil araştırması yaptı. Yapılan incelemenin ardından Sayın'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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"YAKIN MESAFEDEN ATEŞ ETTİ"

Olayla ilgili konuşan Turhan Dikmegül, "Silah sesini duydum, koştum. Bir kişi yakın mesafeden ateş ediyordu. Kaçan kişiyi polis hemen yakaladı. Yanına geldiğimizde adam yerdeydi" dedi. Polis, cinayetle ilgili çalışma başlattı.

DHA

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