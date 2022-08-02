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Zeytinburnu'nda kız kaçırma iddiası ortalığı ayağa kaldırdı! Yabancı uyruklunun evi taşlandı, mahalle sokağa indi

02.08.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 17 yaşındaki kız ve 19 yaşındaki teyzesi evlerini terk edip, yabancı uyruklu birinin telefonundan ailelerini aradı. yabancı uyruklu gencin kızlarını kaçırdığını düşünen aile, söz konusu kişinin evini taşladı. Kızların evden kaçmasıyla ilgisi olmayan yabancı uyruklu genç ise eline aldığı bıçakla aileden 2 kişiyi yaraladı. Mahallede yaşayanlar ve kızın akrabaları gece boyunca hastane önünde beklerken, yabancı uyruklu genç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zeytinburnu'nda kız kaçırma iddiası ortalığı ayağa kaldırdı! Yabancı uyruklunun evi taşlandı, mahalle sokağa indi

Olay, Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi’nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 17 yaşındaki genç kız ve 19 yaşındaki teyzesi yaşadıkları evi terk etti. Yanlarında telefon bulunmayan genç kızlar, aynı mahallede oturan yabancı uyruklu bir gencin cep telefonunu kullanarak ailelerini aradı. Kızlar eve dönmeyince öfkelenen aile, yabancı uyruklu gencin kızları kaçırdığını zannederek evini basmak istedi. Kapının önüne gelen öfkeli aile, yabancı uyruklu gencin evini taşladı.

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YABANCI UYRUKLU KİŞİ 2 KİŞİYİ YARALADI

Kızların evden kaçmasıyla ilgisi olmayan yabancı uyruklu genç ise eline aldığı bıçakla aileden 2 kişiyi yaraladı. Kız kaçırma iddiasından doğan yanlış anlaşılma ve 2 kişinin yaralanmasıyla birlikte olaylar daha da büyüdü. Mahallede yaşayanlar ve kızın akrabaları gece boyunca hastane önünde bekledi. Bölgeye çevik kuvvet polisleri sevk edildi. Uzun uğraşların ardından kalabalık grup dağıtıldı.

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Evden kaçan iki kız ise polis ekiplerince Bahçelievler’de bulundu. Kızların ailesinden 2 kişiyi yaralayan yabancı uyruklu genç, polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralıların durumunun hafif olduğu öğrenildi.

(İHA)

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