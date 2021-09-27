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Zeytinburnu'nda korkunç kaza! Gören yardıma koştu

27.09.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Zeytinburnu'nda annesinin elini bırakan çocuk, yola fırladı. Hızla gelen otomobilin çarpmasıyla sürüklenen 7 yaşındaki küçük kız, kazadan yaralı olarak kurtuldu. Otomobil sürücüsü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Sümeyye A'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zeytinburnu'nda korkunç kaza! Gören yardıma koştu

Olay, dün akşam saatlerinde Telsiz Mahallesi 85. Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde esnaflık yapan kişinin kızı ve eşi, iş yerinden ayrılarak eve gitmek istedi. Annesiyle caddede yürüyen Sümeyye A. bir anda annesinin elini bırakarak yola atladı. O sırada cadde üzerinde otomobili ile ilerleyen sürücü Filiz K., çocuğu fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Sümeyye A. yaralandı. Sürücü Filiz K. otomobilini durdurarak çocuğun yanına gitti.

KAZAYI DUYAN YARDIMA KOŞTU

Kazayı duyan esnaf baba, arkadaşları ve caddede bulunan mahalle sakinleri kaza yerine yardıma koştu. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Sümeyye A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü Filiz K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Filiz K.'nın serbest bırakıldığı öğrenildi.

"SÜRÜKLEMESİYLE DÜKKANDAN FIRLADIM"

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Mahalle sakini Erkan Gürçay, "Çocuğu yalnız bırakmış annesi, babası. Bir anda fırlayınca şoför kırdı çarptı" dedi. Esnaf Mehmet Göz ise, "Çocuk karşıya geçmek isterken, otomobil çarptı. Sürüklemesiyle ben dükkandan fırladım. Ambulansı aradık çok müdahale etmek istemedik. Ağzında burnunda baya sıkıntı vardı. Çevresindekiler gerekli ilgiyi gösterdi hem esnaf, hem mahalleli. 6-7 yaşlarındaydı. Sürücü kaçmadı, bekledi" diye konuştu.

İHA

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İstanbul Zeytinburnu
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