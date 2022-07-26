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  4. Otomobiliyle çarptığı genci iki aracın arasına böyle sıkıştırdı! Feci anlar kamerada

Otomobiliyle çarptığı genci iki aracın arasına böyle sıkıştırdı! Feci anlar kamerada

26.07.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu’nda sürücü, yolda yürüyen bir kişiye çarparak, kendi otomobiliyle park halindeki aracın arasına sıkıştırdı. Gencin yanında bulunan arkadaşı da kendini son anda geriye atarak kurtulurken, sürücü olay yerinden kaçtı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Kaza, önceki gün Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, sokak üzerinde seyir halinde bulunan otomobil sürücüsü direksiyonu yoldan yürüyen iki yayanın üzerine kırdı. Yolda yürüyen gençlerden biri otomobil ile park halindeki ticari aracın arasına sıkıştı. Kazanın ardından otomobilden inmeyen sürücü, olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı. Diğer genç kazayı yara almadan atlattı.

Olayı gören çevre esnafı durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan genci ambulans ile hastane kaldırdı. Olay yerinde incelemelerini gerçekleştiren polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

FECİ ANLAR KAMERADA

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, otomobil yoldan yürüyen iki gencin üzerine direksiyonu kırıyor. Gençlerden biri otomobil ile park halindeki aracın arasında kalırken diğer genç sıkışmaktan son anda kurtuluyor. Bu esnada kaza yapan sürücü, arabadan inmiyor. Sürücü, vatandaşların toplanmaya başladığı sırada kaçarak uzaklaşıyor.

"VURAN ARAÇ OLAY YERİNDEN KAÇTI"

Yaşananları anlatan esnaf Uğur Gül, “Dükkandaydım, sesi duyunca çıktım. Biraz kasten vurma gibi görünüyor. Şahıs yakalandı mı bilmiyorum. Arkadaşın ayağı şişti. Olayın sıcaklığı ile kalkmaya çalıştı. Yardımcı olduk, ambulans çağırdık. Yaralının büyük ihtimalle ayağı kırıldı. Sakat kalmış diyorlar ama kişiyi tanımıyorum. Vuran araç bizim seslenmemiz ile olay yerinden kaçtı. Vuran aracı tanımıyorum. Plakayı arkadaşlar aldı, sonrasında polise haber verdik” dedi.

"BÜYÜK İHTİMALLE KASTEN YAPTI"

Otomobil sürücüsünü ya kasten yaptığını ya da alkollü olabileceğini söyleyen Gül, “Bunun başka bir açıklaması yok. Belki alkollü olduğundan belki de ehliyeti olmadığından kaçtı. Büyük ihtimalle kasten yaralama sıkıştırma durumu var. Ya da önlerinde bir şekil yapayım diye direksiyonu çevirip, toplayamama da olabilir. Kasten yaralamadan kastım adamı öldürmeye kalkıştı demeyeyim ama adam altında kalsa daha feci bir kaza da olabilirdi" dedi.

"HEM ÇOCUĞA HEM ARABAYA ÇARPTI"

Mahalle esnafı Nebi Türkmen “Oturuyorduk, araba karşı sokaktan geldi. Çocuklar sokakta yürüyordu. Hem çocuğa hem arabaya çarptı. Adam kaçtı gitti, peşinden koştuk. Plakayı aldık. Koşmaya devam ettik ama aracı bulamadık. Adam vurdu sonra kaçtı gitti” şeklinde konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu
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