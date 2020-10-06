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Zeytinburnu'nda sanayi sitesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 07:18 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda bulunan Maltepe Sanayi Sitesi'nin çatısındaki baraka alev alev yandı.

Zeytinburnu'nda sanayi sitesinde yangın

Yangın, saat 02.45 sıralarında Maltepe Mahallesi Hastane Yolu Sokak'ta bulunan 4 katlı Maltepe Sanayi Sitesi'nin çatısındaki barakada çıktı. Bilinmeyen bir sebeple başlayan yangını gören sanayi sitesinde bulunanlar itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine Bayrampaşa ve Zeytinburnu'ndan itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla çatıya çıkan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında baraka kullanılmaz hale geldi. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili polis çalışma başlattı.

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(DHA)

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