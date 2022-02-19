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  4. Zeytinburnu’nda saniyeler süren motosiklet hırsızlığı anbean kamerada

Zeytinburnu’nda saniyeler süren motosiklet hırsızlığı anbean kamerada

19.02.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu’nda bir şüpheli iş yerinin önünde park halinde duran 30 bin liralık motosikleti çaldı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

İddialara göre, kafasında kapüşon, yüzünde maske ve elinde eldiven takılı olan bir şüpheli iş yerinin önünde park halinde bulunan motosikleti gözüne kestirdi.

Edinilen bilgiye göre sakince yürüyerek motosikletin yanına gelen şüpheli birkaç saniye bekledikten sonra motosikletin üzerine binerek yaklaşık 30 bin lira değerinde olan motosikleti çalıştırmadan iterek olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir şüpheli motosikletin yanına geliyor. Motosikletin yanında bir kaç saniye bekledikten sonra üzerine binen şüpheli motosikleti çalıştırmadan iterek olay yerinden uzaklaşıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu
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