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Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 08:58 | Son Güncelleme

Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı şekilde parktaki direğe asılı halde bulunan ölü şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı erkek cesedi bulundu

Olay, sabah saat 06.30 sıralarında Zeytinburnu sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, elleri ve kolları bağlı şekilde parktaki direğe asılı halde bulunan ölü şahsı gören vatandaş durumu polise bildirdi.

Alınan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevreyi emniyet şeridi içine aldı. Bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edilirken, yapılan ilk incelemede şahsın yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Elleri ve kolları bağlı olan ceset, yapılan ilk incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

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Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı ölü şahıs bulunduZeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı ölü şahıs bulundu
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Anahtar Kelimeler:
cinayet Zeytinburnu

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