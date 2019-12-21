HABER

Zeytinburnu'da bir kadın mali müşaviri ofisinde öldürüp intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 19:06 | Son Güncelleme

ZEYTİNBURNU'nda bir kadın iddiaya göre yasak aşk yaşadığı mali müşaviri ofisinde öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-ZEYTİNBURNU'nda bir kadın iddiaya göre yasak aşk yaşadığı mali müşaviri ofisinde öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olay sırasında ofiste bulunan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili polisin başlattığı çalışmalar sürüyor.
Olay, akşam 16.00 sıralarında Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Bürgen Güneş(46) adlı kadın, aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen mali müşavir Selahattin Beydaşlı(54)'nın 20 katlı binanın ikinci katındaki ofisine geldi. Odaya geçen kadın ile Selahattin Beydaşlı, arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

ÖNCE ADAMI SONRA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bürgen Güneş'in, Beydaşlı'yı silahla göğsünden ve başından vurarak öldürüp aynı silahı başına dayayarak intihar ettiği iddia edildi. Bu sırada ofisin diğer odalarında bulunan 3 kişi silah seslerini duyunca çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ofise gelen 112 ekipleri, Beydaşlı ile Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ofiste incelemelerde bulunurken, o sırada ofiste bulunanlar da ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Mali müşavirlik yapan Beydaşlı'nın evli ve çocuklu olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar ise sürüyor.

(FOTOĞRAF)

Kendisine ceza yazdırmak için trafik polisi aradıKendisine ceza yazdırmak için trafik polisi aradı
Aksiyon sporcuları, Siirt'te 1300 rakımlı tepeden atladıAksiyon sporcuları, Siirt'te 1300 rakımlı tepeden atladı
Hareketli dakikalar: Polisle çatıştı, yaralı yakalandıHareketli dakikalar: Polisle çatıştı, yaralı yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

1 Ocak'ta başlıyor! Vergi uygulamalarında e-dönüşüm

1 Ocak'ta başlıyor! Vergi uygulamalarında e-dönüşüm

Aygün'ün Yavaş'la ilgili iddiaları sonrası flaş gelişme!

Aygün'ün Yavaş'la ilgili iddiaları sonrası flaş gelişme!

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

'Giydiğime pişman oldum! Çekmiş...'

'Giydiğime pişman oldum! Çekmiş...'

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Erdoğan'dan çok net Kanal İstanbul açıklaması

Erdoğan'dan çok net Kanal İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümraniye'de hareketli dakikalar: Polisle çatışan şüpheli yaralı olarak ele geçirildi

Hareketli dakikalar: Polisle çatıştı, yaralı yakalandı

Son dakika! Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Rus savaş gemisi Admiral Essen, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi Boğaz’dan geçti

İBB önündeki fayton protestosu devam ediyor! 'İmamoğlu görüşmesinden hak değil, rant çıktı'

Protesto devam ediyor! 'İmamoğlu görüşmesinden rant çıktı!'

TBMM'de görevli polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

TBMM'de görevli polis memurundan acı haber!

İdlib'de saldırılardan kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor

Saldırılardan kaçan Suriyelilerin sayısı 100 bine ulaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.