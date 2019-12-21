HABER

Zeytinburnu'da bir kadın mali müşaviri ofisinde öldürüp intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 23:01 | Son Güncelleme

  Zeytinburnu'nda bir kadın iddiaya göre yasak aşk yaşadığı mali müşaviri ofisinde öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Alper KORKMAZ - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL , (DHA)
Zeytinburnu'nda bir kadın iddiaya göre yasak aşk yaşadığı mali müşaviri ofisinde öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olay sırasında ofiste bulunan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili polisin başlattığı çalışmalar sürüyor. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Olay, akşam 16.00 sıralarında Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Bürgen Güneş(46) adlı kadın, aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen mali müşavir Selahattin Beydaşlı(54)'nın 20 katlı binanın ikinci katındaki ofisine geldi. Odaya geçen kadın ile Selahattin Beydaşlı, arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

ÖNCE ADAMI SONRA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bürgen Güneş'in, Beydaşlı'yı silahla göğsünden ve başından vurarak öldürüp aynı silahı başına dayayarak intihar ettiği iddia edildi. Bu sırada ofisin diğer odalarında bulunan 3 kişi silah seslerini duyunca çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ofise gelen 112 ekipleri, Beydaşlı ile Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ofiste ve Beydaşlı'ya ait park halindeki otomobilde incelemelerde bulunurken, o sırada ofiste bulunanlar da ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Mali müşavirlik yapan Beydaşlı'nın evli ve çocuklu olduğu öğrenildi. Selahattin Beydaşlı'nın yakınlarının olay yerine gelerek gözyaşı döktükleri görüldü. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
(FOTOĞRAF)

'Ayaklarım üşüyor' diyen amcaya ayakkabılarını verdi'Ayaklarım üşüyor' diyen amcaya ayakkabılarını verdi
Erzurum’da zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralıErzurum’da zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralı
Giresun’da ahşap ev alevlere teslim olduGiresun’da ahşap ev alevlere teslim oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Yerli otomobil böyle mi olacak? Sosyal medyada gündem oldu

Yerli otomobil böyle mi olacak? Sosyal medyada gündem oldu

İstanbul havalimanlarında akılalmaz olay! Polisler de...

İstanbul havalimanlarında akılalmaz olay! Polisler de...

ABD'den Libya mutabakatı açıklaması

ABD'den Libya mutabakatı açıklaması

'Giydiğime pişman oldum! Çekmiş...'

'Giydiğime pişman oldum! Çekmiş...'

Aygün'ün Yavaş'la ilgili iddiaları sonrası flaş gelişme!

Aygün'ün Yavaş'la ilgili iddiaları sonrası flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maltepe'de polisi alarma geçiren olay! Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: 2 ağır yaralı

Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu! Polis alarmda

21 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Ümraniye'de hareketli dakikalar: Polisle çatışan şüpheli yaralı olarak ele geçirildi

Hareketli dakikalar: Polisle çatıştı, yaralı yakalandı

Son dakika! Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Karabük Sağlık Müdürlüğü'nden 'uyuz' uyarısı! Gittikçe yayılıyor

Sağlık Müdürlüğü'nden kritik uyarı! Gittikçe yayılıyor...

Rus savaş gemisi Admiral Essen, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi Boğaz’dan geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.