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Zeytinburnulular, sağlık için yürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 10:23 | Son Güncelleme

Zeytinburnu Belediyesi tarafından başlatılan park yenileme çalışmaları hızla sürerken yenilenen Merkezefendi Parkı’nda ‘Sağlıklı Hayat için Yürüyüş Programı’ başlatıldı.Zeytinburnu Belediyesi park ve bahçeleri yenileme çalışmalarına hız kazandırdı.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından başlatılan park yenileme çalışmaları hızla sürerken yenilenen Merkezefendi Parkı’nda ‘Sağlıklı Hayat için Yürüyüş Programı’ başlatıldı.
Zeytinburnu Belediyesi park ve bahçeleri yenileme çalışmalarına hız kazandırdı. ‘Sağlıklı Hayat için Yürüyüş Programı’ başlatan Zeytinburnu Belediyesi, ilk olarak Merkezefendi Parkı’nda çevre düzenlemesi gerçekleştirdi. Belediyenin idari kadroları ise sabahın erken saatlerinde yürüyüşe çıkarak Zeytinburnuluları sağlıklı hayat için yürüyüşe davet etti.
Yürüyüşün ardından açıklama yapan Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Kocameşe, “Merkezefendi Parkımızın içinde bulunuyoruz. Sağlıklı yaşamın en önemli unsurlarından biri, spor. Hepimizin ihtiyacı olan bir faaliyet. Bunun için belediye başkanımızın da aramızda olduğu bu tür yürüyüşleri düzenli hale getireceğiz. İlk programımızı Merkezefendi Parkından başlatıyoruz. Buradan başlatmamızın nedeni de parkımızın peyzajını , yürüyüş zeminlerinin, oyun alanlarının tamamını yeniledik. Bu yeni haliyle halkımızın hizmetine sunmuş olduk. Bu çalışma içerisinde çocuk oyun alanları, aletleri, zeminleri, açık alan spor aletleri yenilendi” diye konuştu.
Merkezefendi Parkında iki tane sahanın daha bulunduğunu söyleyen Kocameşe, “Bu sahalarımızın birisi basketbol ve voleybol, diğeri hentbol ve tenis branşlarında hizmet edecek. Hafta içi yine okullarımızdaki öğrencilerin beden eğitimi derslerinde kullanabileceği, yine halkımızın sürekli yararlanabileceği, 40 tane yeni ağaçla ve peyzaj bitkileriyle parkımızı daha da renkli bir hale getirdik” dedi.
Zeytinburnu’ndaki Ziya Gün Parkı’nda da yenileme çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Kocameşe, bir sonraki etkinliğin orada gerçekleşeceğini ifade etti.

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