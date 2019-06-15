Zeytinburnu’na 26 bin metrekarelik “Rezerv Konut” müjdesi

Zeytinburnu’nda hayata geçirilerek olan Millet Bahçesi projesinin ilk ayağında gelir getirecek lüks konut alanı olarak düşünülen araziye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle kentsel dönüşüm projesinde kullanılmak üzere rezerv konut yapılacak.

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi’nde inşa edilecek Millet Bahçesi’nin tamamı Zeytinburnu halkına tahsis edilecek. Millet Bahçesi projesi kapsamında planlanan 26 bin metrekarelik konut alanında Zeytinburnu halkı lehine değişikliğine gidildi. Millet Bahçesi’nin tamamı Zeytinburnu halkına tahsis ediliyor

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi’ndeki Askeri Lojmanların yerine yapılacak olan Millet Bahçesi’ne komşu geliyor. Millet Bahçesi’nin hemen arkasında bulunan 26 bin metrekarelik alana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle rezerv konutlar inşa edilecek. Projenin ilk lansmanında gelir getirici lüks konut alanı olarak düşünülen bu araziye Zeytinburnu’nun kentsel dönüşümüne büyük katkı sağlayacak rezerv konutlar yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zeytinburnu Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle inşa edilecek rezerv konutlarda yatay mimariye sadık kalınacak.

“Zeytinburnu için rezerv konut üreteceğiz”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Millet Bahçesi’nin yapılacağı yer Zeytinburnu’nun tam ortasına denk gelen stratejik bir konum. Burası Zeytinburnu Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle Millet Bahçesi yapılacak. Buradaki askeri lojmanların yerine yapılan Başakşehir’deki askeri lojmanların arsa bedeli için öngörülen bir konut alanı vardı. TOKİ ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım ortaklığı üzerinden projeyi finanse etmek üzere konut ihalesine çıkılmıştı. Fakat seçimlerden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir görüşme yaptık. Metrekaresi aynı kalmak şartıyla yani Millet Bahçesi, mevcut imar tanımındaki konut alanı aynı kalma şartıyla mevcut konut alanını rezerv konut alanı olarak değiştirdik. 31 Mart seçimlerinden önce de hemşehrilerimize önümüzdeki 10 yıl içinde Zeytinburnu’nda bir kentsel dönüşüm seferberliği çalışması başlatacağımızı söylemiştik. Burası yıkıldıktan sonra yaklaşık toplam alanın 4’te 1’ine denk gelen alanda Zeytinburnu için rezerv konut üreteceğiz. Daha sonra bakanlıkla belirleyeceğimiz bölgeler için aktarma bölgesi olarak orayı kullanacağız. Kentsel dönüşüm yapmak istediğimiz mahallelerin konutlarını önce rezerv konut bölgesine taşıyacağız. Yenisi yapıldıktan sonra da tekrar kendi yeni evlerine dönecekler. Dolayısıyla Zeytinburnu’nda devam eden problem rezerv konut alanları yapıldıktan sonra ortadan kalkmış olacak” şeklinde konuştu.

“Rezerv konut projesi İstanbul için örnek olacak”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’a teşekkür eden Başkan Arısoy, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız büyük bir mali külfetin altına girip, bu projeyi finanse etmek için yapacakları kaynak geliştirme uygulamasından vazgeçti. Böylece Zeytinburnu için büyük bir imkan doğmuş oldu. Hemşerilerimiz müsterih olsunlar. Daha önce öngörülen Millet Bahçesi aynı kalacak. Hiçbir metrekaresinde değişiklik olmaksızın Millet Bahçesi’ni Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte inşa edeceğiz. Zeytinburnu’muza hayırlı uğurlu olsun. Rezerv konut projesi Türkiye ve İstanbul için örnek olacak. Bakanlığımızla birlikte Zeytinburnu’nda örnek bir kentsel dönüşüm yapacağımıza inancımız tam. Bunu da inşallah her zaman hemşehrilerimizin rızası ve mutabakatını gözeterek yapacağız" ifadelerinde bulundu. Millet Bahçesi’nin içinde neler olacak?

55 bin metrekarelik Millet Bahçesi’ne, İstanbul ve Zeytinburnu’nun her noktasından rahatlıkla ulaşılabilecek. Zeytinburnu Millet Bahçesi’nde; 3 bin 500 metrekarelik biyolojik gölet, renkli bitki deresi, spor sahaları, 420 metrekarelik 6 adet egzersiz (Fitness) istasyonu, bin 800 metrekarelik çeşitli yaş gruplarına uygun 3 adet çocuk oyun alanı, 3 metre genişliğinde 2 kilometrelik koşu parkuru, 2 metre genişliğinde 3 kilometrelik bisiklet yolu, 4 metre genişliğinde 2 bin 800 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, piknik alanı, toplam 33 metre genişliğinde çim tepeleri, 35 bin 300 metrekarelik yeşil alan, 4D Sinevizyon Merkezi, 700 çeşit bitki türünün koruma altına alındığı Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nin örneği sayılan Şifalı Bitkiler Bahçesi, kaya bahçeleri, süs havuzları, dinlenme ve oturma alanları, açık teraslı büfe, cami, duş alma alanı, bay, bayan ve engelli lavaboları ile kültürel ve sosyal aktivitelerin yapılabileceği birçok alanlar yer alacak.