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Zeytinburnu’na dağıtım sağlayan trafoda yangın

22.02.2021 13:43 | Son Güncelleme:
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Zeytinburnu Kazlıçeşme’de, ilçeye elektrik dağıtımını yapan trafonun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Zeytinburnu Kazlıçeşme’de, ilçeye elektrik dağıtımını yapan trafonun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangın söndürüldü.
Yangın, saat 12.30 sıralarında Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Zakirbaşı Sokak’ta bulunan iki katlı elektrik trafosunda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye elektrik dağıtımını sağlayan merkez trafonun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden görevliler, durumu itfaiyeye haber verdi. Dumanlar kısa sürede çatının büyük bir kısmını kaplarken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik amaçlı sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik kesilmediği için bir süre yangına müdahale edemedi. Ardından Bakırköy ve Zeytinburnu’ndan takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, elektriğin kesilmesiyle yangına müdahale etmeye başladı. Kimsenin yaralanmadığı yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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