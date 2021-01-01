HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zeytinburnu’nda 15 aylık bebek 2. kattan düştü

Zeytinburnu’nda 15 aylık bebek 2. kattan düştü

01.01.2021 19:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu’nda 15 aylık bir bebek 2.

Zeytinburnu’nda 15 aylık bir bebek 2. kattaki evin penceresinden düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, saat 18.30 sırlarında Zeytinburnu Gökalp Mahallesi 39/7 sokakta yaşandı. 15 aylık olduğu öğrenilen Ömer Aras G. isimli bebek yaşadığı evin penceresinden düşerek yaralandı. Bebeğin düştüğünü fark eden ailesi, panikle bebeği alarak hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayı gören komşulardan Abdullah Bal, “Ses duyunca aşağıya indik. Nereye düştüğünü tam bilmiyorum ama çocuk ağlıyordu. Yani iyiydi durumu. 1 buçuk yaşındaydı” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali
İstanbul'da 1400 litre kaçak içki ele geçirildiİstanbul'da 1400 litre kaçak içki ele geçirildi
400 bekçi alımı yapılacak!400 bekçi alımı yapılacak!
1/

En Çok Okunan Haberler

Kamuya 100 bin memur alımı yapılacak!

Kamuya 100 bin memur alımı yapılacak!

Süper minisi ve yırtmacıyla olay oldu

Süper minisi ve yırtmacıyla olay oldu

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

Akhisar talihliyi merak ediyor!

Akhisar talihliyi merak ediyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikri Sağlar'a sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikri Sağlar'a sert tepki

Aşılama sonrası okullar açılacak mı? Önemli açıklama

Aşılama sonrası okullar açılacak mı? Önemli açıklama

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

1 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İstanbul'da 1400 litre kaçak içki ele geçirildi

İstanbul'da 1400 litre kaçak içki ele geçirildi

Maskeli, mesafeli, dezenfektanlı kumar salonuna kepçeyle girildi

Kumar salonuna kepçeyle girildi, 430 bin TL ceza kesildi

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk kısmı açıldı

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk kısmı açıldı

Sözcü Gazetesi'nin 'Ayasofya' haberine inceleme

Sözcü'nün 'Ayasofya' haberine inceleme

Korkunç olay! Aniden yol ortasında yere düştü, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Korkunç olay! Aniden yol ortasında yere düştü, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.