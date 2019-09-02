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ZEYTİNBURNU'NDA 17.KATTAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 19:38 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'da, Libya uyruklu 2 yaşındaki çocuk, 17.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)
Zeytinburnu'da, Libya uyruklu 2 yaşındaki çocuk, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti.
Olay, saat 18.30 sıralarında Zeytinburnu Cevizlibağ'da bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte 20 katlı bir binanın 17. katında yaşayan Libya uyruklu 2 yaşındaki Saji Mahmut Issa Elkemaiti, henüz bilinmeyen bir nedenle 17. kattaki evlerinin penceresinden aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredeki güvenlik önlemi alan polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Olay yerinden görüntü
-Çevredekilerden görüntü
-Binadan görüntü
-Genel ve detaylar

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