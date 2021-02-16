HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zeytinburnu’nda 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Zeytinburnu’nda 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

16.02.2021 01:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu’nda bir binanın çatı katı alev alev yanarken korku ve panik yaşayan bina sakinleri sokağa döküldü.

Zeytinburnu’nda bir binanın çatı katı alev alev yanarken korku ve panik yaşayan bina sakinleri sokağa döküldü. Binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken yangında herhangi can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Olay, saat 00:00 sıralarında Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi Seyit Nizam Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen tüm çatıyı kaplayarak alev alev yanmaya başladı. Binada bulunan vatandaşlar korku ve panik yaşayarak sokağa döküldü.
Polis ekiplerinden vatandaşlara sosyal mesafe uyarısı
Yangın nedeniyle sokağa dökülen ve sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşlara polis ekipleri tarafından anonslarla uyarılar yapıldı.
Binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Danla Bilic'in aşkı! İşte Danla Bilic'in aşkı!
Birçok ilde yüz yüze eğitime ara verildiBirçok ilde yüz yüze eğitime ara verildi
Hakim nasıl olunur? İdari, mali, ticari hakim olma yoluHakim nasıl olunur? İdari, mali, ticari hakim olma yolu
1/

En Çok Okunan Haberler

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşına tecavüz etti

Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşına tecavüz etti

Son Dakika: 15 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 15 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Altın zayıf dolardan destek bulabilir!

Altın zayıf dolardan destek bulabilir!

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul'da yangın paniği! Ekipler alarma geçti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Wilders'e sert tepki

Altun'dan Wilders'e sert tepki

Son Dakika: Açıklamalar peş peşe geldi! Birçok ilde yüz yüze eğitime ara verildi

Birçok ilde yüz yüze eğitime ara verildi

Kırıkkale'de otobüs ve iki ticari taksi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Otoyolda can pazarı: Ölü ve yaralılar var

Mardin’de PKK/KCK operasyonu: 28 gözaltı

Mardin’de PKK/KCK operasyonu: 28 gözaltı

Kanser hastası 3 çocuk annesinin tek isteği malulen emekli olmak

Kanser hastası 3 çocuk annesinin tek isteği malulen emekli olmak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.