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Zeytinburnu’nda Afgan uyruklu genci öldüren zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 20:40 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nda Afgan uyruklu bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayına ilişkin yakalanan 3 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, 15 Ağustos günü saat 18.15 sıralarında Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesinde yaşandı.

Zeytinburnu’nda Afgan uyruklu bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayına ilişkin yakalanan 3 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 15 Ağustos günü saat 18.15 sıralarında Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan Afgan uyruklu şahıslar arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Afgan uyruklu J.A. bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerine gelen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik kamerası incelemesinde bulunarak kimlik belirleme çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen Afgan uyruklu R.N. (25), S.K. (21) ve M.E.L. (22) isimli şüpheliler, olayın yaşandığı gün yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.N. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.E.L. ve S.K. isimli şüpheliler hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Yaşanan olay ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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