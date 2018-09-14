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ZEYTİNBURNU'NDA AFGANİSTAN UYRUKLU BİR GENÇ BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 02:28 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA Zeytinburnu'nda gece saatlerinde Afganistan uyruklu bir kişi tartıştığı yine Afganistan uyruklu kişi yada kişilerce boğazından bıçaklandı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA
Zeytinburnu'nda gece saatlerinde Afganistan uyruklu bir kişi tartıştığı yine Afganistan uyruklu kişi yada kişilerce boğazından bıçaklandı. Olay sonrası şüpheliler kaçarken bıçaklanan kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay Zeytinburnu, Sümer Mahallesi'nde gece saat 23:30'da sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29. Sokak'ta bulunan İmamı Caferi Sadık Camii yakınında Afganistan uyruklu 20 yaşındaki Feridun Muhammedi, yine Afganistan uyruklu kimliği belirsiz kişi yada kişilerce tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi, Muhammedi'nin boğazını kesti. Kanlar içinde yığılan Feridun Muhammedi'yi görenler çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan Muhammedi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerine şerit çekerek detaylı çalışma yaptı. Polis ekipleri çevredeki vatandaşlardan aldığı bilgiler doğrultusunda olay sonrası kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olay yeri çalışmasının ardından Muhammedi'nin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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- Olayın meydana geldiği yer
- Yerdeki cesedin görüntüsü
- Polis ekiplerinin olay yeri çalışması
- Polisin önlemi
- Genel ve detaylar

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