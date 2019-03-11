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Zeytinburnu'nda akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönülen anlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 10:39 | Son Güncelleme

ZEYTİNBURNU'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, akaryakıt istasyonuna girerek pompaya çarptı.

Zeytinburnu'nda akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönülen anlar

İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, akaryakıt istasyonuna girerek pompaya çarptı. Bir anda alev alan pompadaki alevler çalışanlar tarafından söndürüldü
Zeytinburnu sahil yolu Kennedy Caddesi'ndeki kaza 14 Şubat'ta meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda sürücüler yakıt almayı beklediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç hızla gelerek pompaya çarptı. Çarpma sonucu devrilen pompa alev aldı. araçtakiler çakarken çalışanlar alevlere müdahale etti. Bir çalışan yangın söndürme tüpü ile alevleri söndürdü.
Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(FOTOĞRAF)

Zeytinburnu'nda akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönülen anlarZeytinburnu'nda akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönülen anlarZeytinburnu'nda akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönülen anlarZeytinburnu'nda akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönülen anlar

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