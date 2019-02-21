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Zeytinburnu'nda ambalaj atölyesindeki patlama davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 17:58 | Son Güncelleme

ZEYTİNBURNU'nda 2014 yılında 3 kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan ambalaj atölyesindeki patlamaya ilişkin 7 tutuksuz sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU'nda 2014 yılında 3 kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan ambalaj atölyesindeki patlamaya ilişkin 7 tutuksuz sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma" suçundan sanık Faruk Kondova'yı 5 yıl, Bülent Kalaycı'yı 2 yıl 6 ay hapis ve sanık İbrahim Kuranoğlu'nu da 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. 4 sanık ise beraat etti.

4 SANIK DURUŞMAYA KATILDI
Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Muhlis Bakırtaş, İbrahim Kuranoğlu, Faruk Kondova ve Bülent Kalaycı ile taraf avukatları hazır bulundu. Patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarının avukatları söz alarak sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

"DIŞARIDA OLMASAYDIM BEN DE ÖLECEKTİM"
Söz alan sanık Faruk Kondova, "Olaydan dolayı çok üzgünüm. Patlama anında ben de oradaydım. Dışarıda olmasaydım ben de ölecektim. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Diğer 3 sanık da suçsuz olduklarını belirterek, beraatlerini istedi.

3 SANIK HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Mahkeme heyeti, kısa aranın ardından davayı karara bağladı. Sanık Faruk Kondova'yı "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Sanık Bülent Kalaycı'yı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık İbrahim Kuranoğlu da aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4 SANIK BERAAT ETTİ
Mahkeme, diğer sanıklar Melahat Akıllı, Hüseyin Şakar, Muhlis Bakırtaş ve İbrahim Çoban hakkında "Taksirle ölüme neden olmak" suçunu işlediklerine dair ve cezalandırılmalarına yeterli delil bulunamadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

İDDİANAME
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Zeytinburnu'nda 12 Temmuz 2014'de ambalaj atölyesinde patlama olduğu, patlamada işçiler Kader Kılıç ve Uğur Çokgülenler ile müşteri olan Eda Can'ın hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı anlatılıyordu. İddianamede kayıtlarda iş yerinin şüpheli Bülent Kalaycı adına olduğu, ancak esasen firmanın Faruk Kandova'ya ait olup, fiilen de bu kişinin işlettiği ifade ediliyordu. Binanın kullanım hakkı sahibi olan şüpheli Melahat Akıllı ve patlamanın olduğu iş yerine ambalaj malzemesini satan iş yeri yetkilisi şüpheli İbrahim Kuranoğlu'nun hakkında dava açıldığı kaydediliyordu. Şüpheliler Bülent Kalaycı, Faruk Kandova, Melahat Akıllı ve İbrahim Kuranoğlu'nun "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 3 yıldan 15'er yıla kadar hapsi talep ediliyordu. Zabıta müdürü Mühlis Bakırtaş ile zabıta memurları Hüseyin Şakar ve İbrahim Çoban hakkında, ruhsatsız iş yerinin tespit edilmediği ve iş yerini denetlemedikleri gerekçesiyle "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

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