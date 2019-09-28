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Zeytinburnu'nda ambulansla otomobil çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 14:44 | Son Güncelleme

Cemil ÖZDEMİR-Şahin BOZKURT/ İSTANBUL-DHA) - ZEYTİNBURNU D-100 Karayolu yanyolda ilerleyen ambulansla  otomobil çarpıştı.

Zeytinburnu'nda ambulansla otomobil çarpıştı

Cemil ÖZDEMİR-Şahin BOZKURT/ İSTANBUL-DHA) - ZEYTİNBURNU D-100 Karayolu yanyolda ilerleyen ambulansla otomobil çarpıştı. Kaza sonucu ambulans ve otomobil sürücüsü yaralandı
Kaza 13.30 sıralarında Zeytinburnu D-100 Karayolu yanyolda Ankara istikametinde meydana geldi. Ambulans ile otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans bariyere girdi. Kazada ambulans sürücüsü Batuhan Uzunoğlu ve otomobil sürücüsü Muhittin Aktürk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü Muhittin Aktürk ayakta tedavi edilirken, Batuhan Uzunoğlu olay yerine gelen başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Zeytinburnu'nda ambulansla otomobil çarpıştıZeytinburnu'nda ambulansla otomobil çarpıştıZeytinburnu'nda ambulansla otomobil çarpıştıZeytinburnu'nda ambulansla otomobil çarpıştı

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