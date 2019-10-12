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Zeytinburnu'nda araç yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 03:37 | Son Güncelleme

Seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda, seyir halindeki bir aracın motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cevizlibağ mevkisi D-100 Karayolu Topkapı istikametinde, H.B. yönetimindeki 34 JZH 73 plakalı otomobilin motor bölümünde, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü, otomobilini sağ şeride çekerek kaputu açmaya çalıştı. Alevler kısa sürede aracın motor kısmını sardı. Bu sırada sürücü durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verirken, yoldan geçen vatandaşlar da araçlarındaki yangın söndürme tüplerini alarak yardıma koştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Zeytinburnu itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucunda aracı tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Bu sırada trafik ekipleri, itfaiye çalışırken akışı kontrollü bir şekilde tek şeritten sağladı. Yangında hasar gören aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Oto yangını Zeytinburnu

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