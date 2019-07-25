HABER

Zeytinburnu'nda arızalı metrobüs yoğunluğa neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 09:16 | Son Güncelleme

ZEYTİNBURNU  metrobüs durağında arızalan metrobüs yoğunluğa neden oldu.

Zeytinburnu'nda arızalı metrobüs yoğunluğa neden oldu

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU metrobüs durağında arızalan metrobüs yoğunluğa neden oldu. Yolda uzun metrobüs kuyrukları oluştu.
Zeytinburnu Metrobüs durağında sabah işe gidiş saatlerinde arızalanan metrobüs nedeniyle duraklarda ve metrobüs güzergahında yoğunluk oluştu. Zincirlikuyu istikametinde uzun metrobüs kuyrukları oluşurken, birçok metrobüs duraklara yanaşamadı. Bazı vatandaşlar duraklara metrobüs yolunda yürüyerek ulaştı. Arızalı metrobüsün yoldan çekilmesiyle birlikte bir süre daha devam eden yoğunluk daha sonra normale akışına döndü.

(FOTOĞRAF)

Zeytinburnu'nda arızalı metrobüs yoğunluğa neden olduZeytinburnu'nda arızalı metrobüs yoğunluğa neden oldu

Dünyanın en kısa IQ testi! Akla gelen ilk yanıtları unutunDünyanın en kısa IQ testi! Akla gelen ilk yanıtları unutun
CarrefourSA ve Chippin’den kolaylık sağlayacak işbirliğiCarrefourSA ve Chippin’den kolaylık sağlayacak işbirliği
Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait mühimmat bulunduŞırnak'ta PKK'lı teröristlere ait mühimmat bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakan Atilla'nın avukatı açıkladı! 'Ekim ayında...'

Hakan Atilla'nın avukatı açıkladı! 'Ekim ayında...'

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

'Dünyanın en güzel banyosu' notuyla paylaştı

'Dünyanın en güzel banyosu' notuyla paylaştı

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Mahkemeden Esenler Otogarı kararı!

Mahkemeden Esenler Otogarı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları 24 Temmuz: Büyük ikramiye Bursa’ya çıktı!

Büyük ikramiye bölünmedi

İstanbul'da metrobüs arızası! Uzun kuyruklar oluştu

İstanbul'da bu sabah!

Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait mühimmat bulundu

Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait mühimmat bulundu

Günlük burç yorumları 25 Temmuz Perşembe - Ay Uranüs ile buluşuyor

Ay Uranüs ile buluşuyor

Nükleer Düzenleme Kurumu İK Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Nükleer Düzenleme Kurumu İK Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Van'da bir terörist etkisiz hale getirildi

Van'da bir terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.