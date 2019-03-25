Zeytinburnu'nda aynı noktada iki kaza: 7 yaralı

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA) ZEYTİNBURNU Anbarlı Köprüsü altında iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralanırken, aynı noktada polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken meydana gelen kazada da 2 kişi yaralandı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kaza, 01:00 sıralarında Zeytinburnu Cevizlibağ Mevkii Anbarlı Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 16 MB 824 plakalı otomobil arıza yapınca köprü altında yol kenarına park etti. Aynı yönde seyreden 34 FG 2308 plakalı Turhan Karademir yönetimindeki otomobil arızalı araca çarpmamak için yavaşladığı sırada arkadan gelen Oktay Adem Arslan yönetimindeki 34 JN 9460 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Turhan Karademir yönetimindeki otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü.

"BİZE ÇARPTI BİZDE DUVARA TOSLADIK"

Kazadan yara almadan kurtulan Turhan Karademir "Bu araba lastik değiştiriyordu bu şeritte, lastik değiştirdiğini fark ettim şerit değiştirecektim sol şeritten arabalar geliyordu ve arkadan baktım beyaz bir araba çok hızlı geliyor bir anda bize çarptı. Biz de duvara tostladık" dedi.