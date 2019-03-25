HABER

Zeytinburnu'nda aynı noktada iki kaza: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 03:18 | Son Güncelleme

ZEYTİNBURNU Anbarlı Köprüsü altında iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralanırken, aynı noktada polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken meydana gelen kazada da 2 kişi yaralandı.  5 KİŞİ YARALANDI Kaza, 01:00 sıralarında Zeytinburnu Cevizlibağ Mevkii Anbarlı Köprüsü altında meydana geldi.

Zeytinburnu'nda aynı noktada iki kaza: 7 yaralı

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA) ZEYTİNBURNU Anbarlı Köprüsü altında iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralanırken, aynı noktada polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken meydana gelen kazada da 2 kişi yaralandı.

5 KİŞİ YARALANDI
Kaza, 01:00 sıralarında Zeytinburnu Cevizlibağ Mevkii Anbarlı Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 16 MB 824 plakalı otomobil arıza yapınca köprü altında yol kenarına park etti. Aynı yönde seyreden 34 FG 2308 plakalı Turhan Karademir yönetimindeki otomobil arızalı araca çarpmamak için yavaşladığı sırada arkadan gelen Oktay Adem Arslan yönetimindeki 34 JN 9460 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Turhan Karademir yönetimindeki otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü.

"BİZE ÇARPTI BİZDE DUVARA TOSLADIK"
Kazadan yara almadan kurtulan Turhan Karademir "Bu araba lastik değiştiriyordu bu şeritte, lastik değiştirdiğini fark ettim şerit değiştirecektim sol şeritten arabalar geliyordu ve arkadan baktım beyaz bir araba çok hızlı geliyor bir anda bize çarptı. Biz de duvara tostladık" dedi.

TURİSTLERİ TAŞIYAN ARACA ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI
Polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttuğu sırada, aynı noktada ikinci bir kaza meydana geldi. Atatürk Havalimanı'ndan turistleri taşıyan bir araç önündeki kazayı görünce yavaşladı. Arkadan gelen bir otomobil hızla önündeki araca çarptı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.
İkinci kazayı gören bir sürücü "Kazayı görünce yavaşladı, arkadan gelen arabada çok hızlı geliyordu. Geldiği gibi vurdu. Çocuklar hafif yaralandı" dedi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

(FOTOĞRAFLI)

Zeytinburnu'nda aynı noktada iki kaza: 7 yaralıZeytinburnu'nda aynı noktada iki kaza: 7 yaralıZeytinburnu'nda aynı noktada iki kaza: 7 yaralı

PARTNERÜnlü oyuncu Aydan Şener'in kızını gören hayrete düşüyor!Ünlü oyuncu Aydan Şener'in kızını gören hayrete düşüyor!
AK Parti seçim ofisine saldırı!AK Parti seçim ofisine saldırı!
Ekipler yoğun çalışma başlattı! Alev alev yanıyor!Ekipler yoğun çalışma başlattı! Alev alev yanıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz isim Yenikapı'da! Erdoğan ve Bahçeli'den önce geldi

Sürpriz isim Yenikapı'da! Erdoğan ve Bahçeli'den önce geldi

Adıyaman'da tehlikeli gerilim! AK Parti ve İYİ Partililer...

Adıyaman'da tehlikeli gerilim! AK Parti ve İYİ Partililer...

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Emiliano Sala ile ilgili flaş gelişme

Emiliano Sala ile ilgili flaş gelişme

Erdoğan'dan canlı yayında Ayasofya açıklaması

Erdoğan'dan canlı yayında Ayasofya açıklaması

Seçime 1 hafta kala 'laf aramızda kalsın' dedi ve sonucu açıkladı

Seçime 1 hafta kala 'laf aramızda kalsın' dedi ve sonucu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de AK Parti'nin seçim ofisine taşlı saldırı

AK Parti seçim ofisine saldırı!

Ekipler yoğun çalışma başlattı! Alev alev yanıyor!

Ekipler yoğun çalışma başlattı! Alev alev yanıyor!

Erzincan'da gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Adıyaman'da tehlikeli gerilim! AK Parti ve İYİ Partililer...

Adıyaman'da tehlikeli gerilim! AK Parti ve İYİ Partililer...

Denizli'deki Gazi Paşa Mektebi kül oldu

Tarihi okul kül oldu

Denizli Acıpayam'da 3.8 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.