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Zeytinburnu'nda balkondan düşen Umut bebeğin babası konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 19:42 | Son Güncelleme

ZEYTİNBURNU'nda 4 katlı bir binanın ikinci katındaki evlerinin balkonundan düşerek yaralanan 1 buçuk yaşındaki Umut Ayaltı bebeğin tedavisi sürüyor.

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-ZEYTİNBURNU'nda 4 katlı bir binanın ikinci katındaki evlerinin balkonundan düşerek yaralanan 1 buçuk yaşındaki Umut Ayaltı bebeğin tedavisi sürüyor. Baba Tanju Ayatlı "Bebeğin durumu düne göre daha iyi, elini ayağını oynatıyor" dedi.

Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi 3. Taşocağı Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın ikinci kattaki evinin balkonundan düşerek yaralanan 1 buçuk yaşındaki Umut Ayaltı'nın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Umut bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi veren babası Tanju Ayaltı "Bebeğin durumu düne göre daha iyi. Bugün doktorlardan aldığım bilgiye göre, elini ve ayağını oynatıyor. Durumu iyi, şuan tedavi süreci devam ediyor" dedi.

Bebeğin balkondan kaldırıma düşme anı güvenlik kamera görüntülerine yansımıştı.

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