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Zeytinburnu'nda bebek ikinci kattan düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 15:15 | Son Güncelleme

ZEYTİNBURNU'nda ikinci kattaki dairenin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki bebek yaralandı.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA) ZEYTİNBURNU'nda ikinci kattaki dairenin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki bebek yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, önceki gün 19.00 sıralarında Çırpıcı Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairenin balkonuna çıkan 1,5 yaşındaki Umut Ayatlı buradaki sandalyeye çıktı. Korkuluklara tutunan bebek, bir anda aşağıya düştü. Bebeğinin kaldırıma düştüğünü gören mahalle sakinleri, yerden kaldırarak kucakladı. Çocuklarının düştüğünü farkeden anne ve baba da panikle aşağıya indi. Yakınları tarafından yaralı olarak çevredeki hastaneye götürülen bebek tedavi altına alındı. "BİR ÇIĞLIK SESİ DUYUM" Mahallede esnaf olan Abidin Eroğlu, “Ben o sırada iş yerimdeydim. Bir çığlık sesi duydum. İşyerinden çıktık baktık çocuk yerde. Apar topar hastaneye götürdüler. Anlattıklarına göre balkonda sandalyeye çıkmış çocuk, sonra parmaklıkların üstünden aşağıya düştü. Bir iç kanama geçirmiş galiba doktorlar uyutmuşlar. Şu an iyi şükür" dedi. "ANNESİ İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ" Çevre sakinlerinden Peri Sözen ise, “O sırada dükkandaydım. 'Bebek düşüyor' diye bir bağırma duydum. Karşıya geçtim herkes toplanmıştı. Bağrışma vardı. 'bir açılın çocuk hava alsın' dedim. Çocuk burnunun üzerine düştü. Bu sabah annesi yanıma geldi, çocuk yoğum bakımda ama iyi olduğunu söyledi. İç kanama geçirmiş" diye konuştu. DÜŞME ANI KAMERADA Öte yandan, bebeğin düşme anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bebeğin bir anda kaldırıma düştüğü, hemen yakındaki kişinin yukarı doğru baktıktan sonra yere eğilip bebeğe baktığı, ardından kalabalığın toplandığı görülüyor.

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