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Zeytinburnu’nda bin 200 spor tutkunu Cumhuriyet Koşusu’nda ter döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 10:47 | Son Güncelleme

Zeytinburnu Belediyesi ve Beştelsiz Spor Kulübü tarafından organize edilen ’11’inci Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu’nda bin 200 spor tutkunu ter döktü.

Zeytinburnu Belediyesi ve Beştelsiz Spor Kulübü tarafından organize edilen ’11’inci Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu’nda bin 200 spor tutkunu ter döktü. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.
Zeytinburnu’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi, “11’inci Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu” düzenlendi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen koşuda yaklaşık bin 200 spor tutkunu katıldı. 10 kilometrelik parkurdan oluşan yarışmada spor tutkunları dereceye girebilmek için ter döktü. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un da katıldığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

“İlgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum”
Cumhuriyet koşusuna katılan tüm sporculara başarılar dilediğini ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Cumhuriyet koşumuz Zeytinburnu’nun artık bir geleneği oldu. Bu yıl cumhuriyetimizin 96’ncı yılını kutluyoruz. Zeytinburnu’nda Cumhuriyet Bayramımıza en yakın Pazar günü Cumhuriyet Koşusu yapıyoruz. Bu koşu gerçekten yurt içinde ve yurt dışından vatandaşlarımız tarafından da ilgi görüyor. Bugün de çok yoğun bir ilgi var. İlgi gösteren bütün vatandaşımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yarışın çok eğlenceli geçtiğini söyleyen Yılmaz Duman, “Yarış çok güzel geçti. Parkur ve hava şartları çok güzeldi. Bu yarışmanın organizasyonunda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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