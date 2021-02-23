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Zeytinburnu’nda binanın balkonunun çöktüğü anlar kamerada

23.02.2021 12:27 | Son Güncelleme:
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Zeytinburnu’nda binanın balkonunun çöktüğü anlar kamerada

Zeytinburnu’nda 3 katlı binanın ikinci kat balkonunun çöktüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.Zeytinburnu Gökalp Mahallesi’nde gece 03.30 sıralarında yaşanan olayda 3 katlı bir binanın ikinci katındaki balkon çökmüş, olayda park halindeki bir araç hasar görmüştü.

Zeytinburnu’nda 3 katlı binanın ikinci kat balkonunun çöktüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Zeytinburnu Gökalp Mahallesi’nde gece 03.30 sıralarında yaşanan olayda 3 katlı bir binanın ikinci katındaki balkon çökmüş, olayda park halindeki bir araç hasar görmüştü. Yaşanan olay güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.
Olayı anlatan bir görgü tanığı "Biz dükkandaydık birden bir patırtı oldu. Deprem oluyor sandık bir baktık ki balkon çökmüş. Koştuk yaralanan var mı diye baktık. Çok şükür yoktu. Araç hasar görmüştü araç sahibine haber verdik. Bina sakinleri zaten telaşla dışarı çıktılar. Şükür kimseye bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.

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