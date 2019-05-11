Zeytinburnu’nda binlerce kişi aynı sofrada orucunu açtı

Ramazan ayında binlerce kişi Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda iftar sofrasında buluştu. İftar yemeği öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Ramazan ayının 6’ncı gününde 5 bin kişilik iftar sofrası Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’na kuruldu. İftar programı öncesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vatandaşları selamlayarak, onlarla sohbet edip meydandan ayrıldı. Zeytinburnu Belediyesinin düzenlediği, hayırsever bir vakıf tarafından karşılanan iftar sofrasında 5 bin kişi ağırlandı. İftar programı öncesinde Kur’an tilaveti okundu. İftar programına Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Binlerce vatandaş aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşarken, edilen dualar ile oruçlar açıldı.

“Hep birlikte bu memleketi daha iyiye daha güzele götüreceğiz””

İftar programında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bizi böyle bir sofrada buluşturan Allah’a sonsuz şükürler olsun. Hepinize iftar soframızı, gönül soframızı şereflendirdiğiniz için geldiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimlerinde bu kardeşinize gösterdiğiniz ilgi ve destek için bizi büyük bir belediye başkanı olarak seçtiniz. Hep birlikte bu memleketi daha iyiye daha güzele götüreceğiz. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı seçmek üzere yeniden sandık başına geçeceğiz. Burada bu eksiğin tamamlanması için 31 Mart’tan daha büyük bir destek bekliyorum. Binali Yıldırım’ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçeceğimize yürekten inanıyorum” diye konuştu.