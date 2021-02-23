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Zeytinburnu’nda bir binanın balkonu çöktü

23.02.2021 04:58 | Son Güncelleme:
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Zeytinburnu’nda bir binanın 2’nci kat balkonu çöktü.

Zeytinburnu’nda bir binanın 2’nci kat balkonu çöktü. Çöken parçalar park halinde bulunan otomobilin üzerine düşerken, çökme esnasında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
Olay, gece saat 03.40 sıralarında Zeytinburnu Gökalp Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 46. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 2’nci kat balkonunda henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, binanın etrafına güvenlik şeridi çekildi. İtfaiye ekipleri balkonda asılı kalan bazı parçaları elektrikli kesiciyle keserek, parçaların koparak düşmesinin önüne geçti. Apartman dairesinde kimsenin oturmaması ve gece vaktinde dışarıda herhangi bir insanın bulunmaması olası faciayı önledi.
Kopan parçalar park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü
Balkonun çökmesiyle birlikte düşen parçalar, park halinde bulunan bir otomobilin camına ve kaputuna isabet etti. Araçta maddi hasar meydana geldi.

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