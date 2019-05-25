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Zeytinburnu'nda bir kişi otomobilinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 16:27 | Son Güncelleme

ZEYTİNBURNU'nda bir kişi otomobilinde ölü bulundu.  Kalacak yeri olmadığı için otomobilinde uyuduğu öğrenilen 49 yaşındaki Yavuz Gürsoy dün akşam Veliefendi Mahallesi, 75/4 sokağa park ettiği aracına geldi.

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-ZEYTİNBURNU'nda bir kişi otomobilinde ölü bulundu.

Kalacak yeri olmadığı için otomobilinde uyuduğu öğrenilen 49 yaşındaki Yavuz Gürsoy dün akşam Veliefendi Mahallesi, 75/4 sokağa park ettiği aracına geldi. Gürsoy uyumak için aracına oturdu. Bugün öğle saatlerinde Gürsoy'u tanıyan mahalle sakinleri aracıdan inmeyen ve hareketsiz şekilde otomobilinde duran adamın durumundan şüphelendi. Aracın kapısının kilitli olması nedeniyle vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin camını kırarak, kapıyı açtı. Gürsoy dışarı çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Yavuz Gürsoy'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, cenaze üzerinde ve araçta incelemede bulundu. Gürsoy'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 49 yaşındaki adamın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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