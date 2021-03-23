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  4. Zeytinburnu’nda bodrum katında yangın: 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Zeytinburnu’nda bodrum katında yangın: 1’i ağır 2 kişi yaralandı

23.03.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu’nda 6 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Zeytinburnu’nda 6 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan 2 Afgan uyruklu genç yaralandı. Yoğun duman nedeniyle bina sakinleri mahsur kalırken, ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.
Olay, Zeytinburnu Nuri Paşa Mahallesi 65. Sokak’ta saat, 13.00 sıralarında 6 katlı bir binanın depo kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afgan uyruklu gençlerin yaşadığı bodrum katta henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yoğun dumanlar bir anda binaya yayılırken, dairede bulunan 2 Afgan genci, dumanların arasında mahsur kaldı.

2 genç dumandan etkilendi
Dumanları fark eden karşıdaki bakkal hemen durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan iki genci kurtararak sağlık ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından gençlerden birinin ayaklarının ve ellerinin yandığını diğerinin ise dumandan etkilenerek ağır yaralandığı ve bilincinin kapalı olduğunu belirledi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Daha sonra itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri ise ev sahibinin ifadesini almak üzere karakola götürürken, olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Yangın çıkan binanın yakınında esnaf olan Erkan Çelik, “Tam öğle paydosuydu. Baktım camın altından duman çıkıyor. Dükkan sahibiyle beraber kapıyı açmak için aşağıya yöneldik. Kapıyı açamadık. Arkadaşım ses duydu oradan. Ben geldiğimde ilk önce duman çıksın diye camları kırdım. Ondan sonra komşularla yangın tüplerini alarak müdahale ettik. Tekstil atölyesi değil. Bekar yabancı uyruklu insanlar kalıyor. Orada yaşıyorlar. Bazen 10 kişi, bazen 8 kişi kalıyor. Giren çıkan belli olmuyor. Şu an 1 kişi yaralı görünüyor” şeklinde konuştu.

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