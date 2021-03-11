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  4. Zeytinburnu’nda çatı katı alev alev yandı

Zeytinburnu’nda çatı katı alev alev yandı

11.03.2021 16:39 | Son Güncelleme:
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Zeytirnburnu’nda 4 katlı bir apartmanın çatı katı alev alev yandı.

Zeytirnburnu’nda 4 katlı bir apartmanın çatı katı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, dairede maddi hasar meydana geldi.
Yangın, Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 116. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanın çatısındaki dairede yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.
Görgü tanıklarından Zehra Yaz, “Atölyem var burada çalışıyorum. Komşu geldi kapıya vurdu, çıktığımda daire alev almıştı. İtfaiye ekipleri gelip yangını söndürdü, başka bir sıkıntı olmamış. Bir zarar yoktur diye ümit ediyorum” dedi.

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