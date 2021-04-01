HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zeytinburnu’nda çatıda yangın çıkaran kadın eşyaları sokağa attı

Zeytinburnu’nda çatıda yangın çıkaran kadın eşyaları sokağa attı

01.04.2021 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Zeytinburnu’nda psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kadın yaşadığı binanın çatısını ateşe vererek eşyaları sokağa attı.

1/

İstanbul Zeytinburnu’nda psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kadın yaşadığı binanın çatısını ateşe vererek eşyaları sokağa attı. Atılan eşyalardan dolayı 4 araç zarar görürken yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Olay, Sümer Mahallesi 67. Sokak’ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, uzun süreden beri kirasını ödemeyen bir çocuk annesi Gülçin Ö., ev sahibi tarafından evden çıkarılmak istendi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Gülçin Ö. sinir krizi geçirerek 4 katlı binanın çatısına çıktı. Çatıda yangın çıkaran öfkeli kadın eline geçen her şeyi sokağa fırlattı. Sokağa atılan halı, sandalye, masa gibi eşyalar park halinde bulunan 4 araçta maddi hasara neden oldu.
Mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Öfkeli kadın polis ekiplerince ikna edilerek çatıdan aşağı indirildi. Ambulansa bindirilen öfkeli kadın, “Bana deli diyorlar. Ben deli değilim” diyerek kendini savundu.
Yaşanan olaydan dolayı mahalle sakinleri ve sokakta kurulan pazara gelen vatandaşlar kalabalığa neden oldu. Meraklı kalabalık polis ve zabıta ekiplerince uzaklaştırıldı.
Apartman sakinlerinden Cafer Gülal, “Bu kadının 13-14 tane dosyası var. Her yere şikayet edildiği halde kadına bir şey yapılamadı. Ben gelmeden önce binadan aşağı eşyaları atmış. Çıkması gerekiyor. Son aşamaya gelindi. Herhalde tebligat geldi. Yangın çıkardı. Dubleksin çatı katında oturuyor. Mal sahibi çatı katını kiraya verdiğinden dolayı çocuğuyla birlikte orada oturuyor” dedi.
Kadının eşyaları sokağa atmasından dolayı otomobili zarar gören Rüzgar Halil, “Geldim, baktım. Arabam mahvolmuş” diyerek duruma tepki gösterdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurunDoğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurun
ABD ile bir kritik temas daha!ABD ile bir kritik temas daha!
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Diğer Haberler

Son Dakika: Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması

Bombalı saldırıdan kızının kedisi sayesinde kurtulmuştu, Vali o teröristi yakalattı

Bombalı saldırıdan kızının kedisi sayesinde kurtulmuştu

Son Dakika: Akar, ABD Savunma Bakanı ile görüştü

ABD ile bir kritik temas daha!

Aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

Yasaklar ne zaman başlayacak? Tam kapanma olacak mı? İşte detaylar

Tam kapanma olacak mı?

Hangi aşı güvenli? Çin aşısı Sinovac mi, Alman aşısı Pfizer mı yaptırılır?

Sinovac mi Pfizer mı sorusuna Cerrahpaşa'dan yanıt geldi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.