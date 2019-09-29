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ZEYTİNBURNU'NDA CİNAYET (2) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 12:49 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini birlikte izleyen iki kişi arasında çıkan kavga, bugün birinin diğerini bıçaklayarak öldürmesiyle sonuçlandı.  Olay, 11.00 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 24 Aralık Sokak'ta meydana geldi.

İSTANBUL- ZEYTİNBURNU'NDA CİNAYET (2)

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)
Zeytinburnu'nda dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini birlikte izleyen iki kişi arasında çıkan kavga, bugün birinin diğerini bıçaklayarak öldürmesiyle sonuçlandı.
Olay, 11.00 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 24 Aralık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını birlikte bir kafede izleyen L.T ile R.P henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafları çevredekiler ayırdı. L.T., saat 11.00 sıralarında R.P.'nin evinin önüne gitti. R.P'ye mesaj atıp aşağıya çağırdı.
L.T. aşağıya inen R.P.'ye silahla 2 el ateş etti. Kurşunlar R.P'ye isabet etmezken, R.P. evden getirdiği bıçakla L.T.'ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan L.T. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

POLİSE TESLİM OLDU
Olay yerinden kaçan R.P. bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. L.T.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Ek görüntü:
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-Cenazenin cenaze aracına konması
-Aracın ayrılması
-Röportaj

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Sağlık ekipleri
-Hayatını kaybeden L.T.
-Çevredekiler
-Olay yeri çalışması
-Genel ve Detaylar

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