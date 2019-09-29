Zeytinburnu’nda cinayet anı kamerada

Zeytinburnu’nda bir şahsın bir gece önce restoranda tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Zeytinburnu’nda bu sabah yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Zeytinburnu’nda dün bir birahanede birlikte içki içen Ruhi P. ve Levent Taş tartışarak kavga etti. Bu sabah silahını alan Levent Taş, Ruhi P.’nin Yeşiltepe Mahallesi 24 Aralık Sokak’ta bulunan evine geldi. Ruhi P.’ye mesaj atan Levent T., aşağı inmesini istedi. Evdeki bıçağını alan Ruhi P., apartmanın önüne indi. İddiaya göre burada tekrar tartışan taraflardan Levent T., Ruhi P.’ye silahla ateş etti ancak isabet ettiremedi. Bıçağını çıkartan Ruhi P. ise Levent T.’yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. Levent T. olay yerinde hayatını kaybetti.

Dehşete düşüren olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ikili apartmanın önünde tartışıyor. Bu sırada Ruhi P., Levent Taş’ın ateş etmesiyle arabanın arkasına doğru kaçmaya çalışıyor. Bir süre sonra cebindeki bıçağı çıkartan Ruhi P., üzerine gelen arkadaşını defalarca bıçaklıyor.

