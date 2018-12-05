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Zeytinburnu'nda çocuk giyim mağazasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 09:49 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - ZEYTİNBURNU'nda 5 katlı bir çocuk giyim mağazasında yangın çıktı.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - ZEYTİNBURNU'nda 5 katlı bir çocuk giyim mağazasında yangın çıktı. Herhangi bir can kaybının olmadığı yangında, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Beştelsiz Mahallesi'nde 105/2 Sokak'ta bulunan ve Suriyelilere ait olduğu öğrenilen 5 katlı bir çocuk giyim mağazasında bir çocuk giyim mağazasında sabah saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Mağazadan dumanlar yükseldiğini gören bazı vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri iş yerinin kapalı olması nedeniyle kepenkleri kırarak içeri girdi. Önce giriş katına müdahale eden ekipler daha sonra merdiven yardımıyla da üst katlardaki camları kırarak alevlere müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri de olay yerinde hazır bekledi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışması başlatıldı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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