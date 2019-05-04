Zeytinburnu’nda eğitim alan kursiyerlere sertifikaları verildi

Zeytinburnu Belediyesi, 9 ay boyunca 24 farklı branşta eğitim alan kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı sergiyi sanatseverlerin beğenisine sundu. Sergide eğitim sürecinde başarı elde eden bin 20 kursiyere sertifikaları verildi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nin 10’uncu yılına özel düzenlenen 2018-2019 kursiyerleri resmi sergisi gerçekleştirilen törenle açıldı. Açılış törenine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un yanı sıra belediye başkan yardımcıları, kursiyerler ve sanatseverler katıldı. Hat, minyatür, tezhip, karikatür gibi 24 farklı branşta verilen 9 aylık eğitim sonrasındaki kursiyerlerin eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Türkiye’mizin kültür sanat hayatına katkı vermeye devam edeceğiz"

Açılışın ardında törende konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Kültür ve Turizm Bakanlığının en üst mevkiinde 2,5 yıl hizmet verdiğini belirterek, "İnşallah bu kültür sanat faaliyetlerini daha da geliştirerek, derinleştirerek devam ettireceğiz. Önce Zeytinburnu’muza sonra İstanbul’umuza ve Türkiye’mizin kültür sanat hayatına katkı vermeye devam edeceğiz. Bütün bu etkinlikleri sağlayan hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Elbette siz değerli kursiyerlerimiz burada olmasaydınız anlamını bulmazdı. Kursiyerlerimize burayı cıvıl cıvıl hale getirdiği için teşekkür ederim. Hep söylüyorum Ahmet Süheyl Ünver’in bir sözü var. Mealen söylüyorum. Mesleğimizi ne ile temin ettiğimizin bir önemi yok. Mesleğimizin yanındaki meşgalemiz kültür olmalıdır. İnşallah bu kurslar sayesinde her birimiz, bu dünyada hayatta kalmak üzere yapıp ettiklerimizin dışında. Kültür şubelerinden başka bir meşgale elde ediyoruz. Bunun Zeytinburnu’muza çok daha farklı katkıları olacağından eminiz." diye konuştu.