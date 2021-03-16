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Zeytinburnu’nda eniştesini öldüren kadının davasında mütalaa açıklandı

16.03.2021 17:10 | Son Güncelleme:
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Zeytinburnu’nda eniştesini öldüren kadının davasında mütalaa açıklandı

Zeytinburnu’nda iddiaya göre kendisine cinsel istismarda bulunan ve çektiği görüntülerle tehdit eden eniştesini öldüren Canan Atlı’nın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Zeytinburnu’nda iddiaya göre kendisine cinsel istismarda bulunan ve çektiği görüntülerle tehdit eden eniştesini öldüren Canan Atlı’nın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı sanık Atlı’nın ’haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Zeytinburnu’nda 1 Temmuz 2020’de Canan Atlı, sokakta kalem ve mendil sattığı esnada kendisinden para alan ve hakaret eden teyzesinin eşi Ali İhsan Ata’yı başına 4 el ateş ederek öldürmüştü. Sanık Atlı hakkında hazırlanan iddianamede ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Sanık Atlı savunmasında eniştesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, bu duruma ilişkin görüntüleri kaydettiğini ve kızına da aynı şeyleri yapmakla tehdit ettiğini söylemişti.
Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 2. duruşmada tutuklu sanık ile avukatları hazır bulundu.
Mahkeme başkanı Bilgi İletişim Kurumu’ndan gelen raporda sanık ile maktul arasında karşılıklı aramaların ve mesajların tespit edildiği yönünde rapor hazırlandığını aktardı.
Duruşmada davaya ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, suç tarihinde Zeytinburnu’nda sanığın maktulü silahla ateş ederek öldürdüğünün sabit olduğunu söyleyerek, "Sanığın da maktulü öldürdüğünü kabul ettiği, maktulü öldürme nedeni olarak kendisinden para istemesi, tehditlerde bulunması ve daha önce cinsel saldırıda bulunması olarak anlattığı, sanık ile maktul arasında önceye dayalı telefon görüşmeleri ve mesajlaşmaların olduğunun tespit edildiği anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.
Savcı, sanığın maktulden çekindiğini ve bu amaçla yanında silah bulundurduğunu belirterek, "Her ne kadar önceye dayalı cinsel saldırı ve tehdit iddialarıyla ilgili somut kanıt olmasa da hayatın olağan akışına göre sanığın bu yöndeki savunmaları inandırıcı bulunduğundan ve aksini gösterir kanıt bulunmadığından sanığın tahrik altında maktulü öldürdüğü anlaşılmıştır" dedi.
Cumhuriyet savcısı sanık Canan Atlı’nın ’haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık avukatları kendilerine süre verilmesini isteyerek tahliye talebinde bulundu.
Söz verilen sanık Atlı ise mahkeme heyetinden özür dileyerek, "Beni çok tehdit etti. Maktul beni rahatsız etti ve tehdit etti. Videolar ile korkuttu kızıma da aynı şeyi yapacağını söyledi. Çok pişmanım. Ben de bir anneyim" dedi.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma için süre verilmesine ve sanığın teyzesinin tanık olarak dinlenilmesine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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