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Zeytinburnu'nda erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 20:04 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda erkek cesedi bulundu

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda boş arazide erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kazlıçeşme Mahallesi Abay Caddesi'ndeki araziden gelen koku üzerine vatandaşlar buradaki çukurda ceset bulunduğunu tespit etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede, cesedin üzerinden 23 yaşındaki Ferit A. adına düzenlenmiş kimlik bulundu.

Yaklaşık bir hafta önce öldüğü tespit edilen Ferit A'nın cenazesi, bölgedeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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ceset Zeytinburnu

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