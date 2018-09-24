ZEYTİNBURNU'NDA FABRİKA YANGINI

Haber-Kamera Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)
Zeytinburnu'nda 3 katlı metal kaplama fabrikasının zemin katında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangın saat 07.00 sıralarında Maltepe Mahallesi Askeri Fırın Çıkmaz Sokak'taki 3 katlı metal kaplama fabrikasının zemin katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın nedeniyle yoğun duman olan fabrikaya müdahale etti. yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Öte yandan o sırada fabrikada 5 kişinin olduğu dumanı görünce dışarı çıktıkları öğrenildi.
Yangını çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Ekiplerin çalışması
-Yanan fabrikadan görüntü
-Cemal Keleş röp
-Genel ve detaylar
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