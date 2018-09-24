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Zeytinburnu'nda fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 08:26 | Son Güncelleme

ZEYTİNBURNU'nda 3 katlı metal kaplama fabrikasının zemin katında yangın çıktı.  Yangın saat 07.00 sıralarında Maltepe Mahallesi Askeri Fırın Çıkmaz Sokak'taki 3 katlı metal kaplama fabrikasının zemin katında çıktı.

Zeytinburnu'nda fabrika yangını

Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) - ZEYTİNBURNU'nda 3 katlı metal kaplama fabrikasının zemin katında yangın çıktı.
Yangın saat 07.00 sıralarında Maltepe Mahallesi Askeri Fırın Çıkmaz Sokak'taki 3 katlı metal kaplama fabrikasının zemin katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın nedeniyle yoğun duman olan fabrikaya müdahale etti. yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Öte yandan o sırada fabrikada 5 kişinin olduğu dumanı görünce dışarı çıktıkları öğrenildi.
Yangını çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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