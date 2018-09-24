Zeytinburnu'nda fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda 4 katlı metal kaplama fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Maltepe Mahallesi Askeri Fırın Çıkmazı'nda bulunan 4 katlı metal kaplama fabrikasının giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Bayrampaşa, Bağcılar, Bakırköy, Fatih ve Şişli ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, içeride mahsur kalan 3 kişi de kurtarıldı.
Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 21 şüpheli gözaltında
Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı
Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir
Erdoğan'dan ABD'de Fırat'ın doğusu ve Kudüs mesajı
Ankara'da ormanda sır cinayet
Annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti
İstemihan Talay CHP Mersin Büyükşehir adaylığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum