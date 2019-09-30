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ZEYTİNBURNU'NDA GASP EDİLMEK İSTENEN TAKSİCİ BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 09:08 | Son Güncelleme

Haber:Alper KORKMAZ-Serdal ALTINTEPEİ-İSTANBUL DHA Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı.

Haber:Alper KORKMAZ-Serdal ALTINTEPEİ-İSTANBUL DHA
Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı. Taksiciyi bıçaklayarak, gasp girişiminde bulunan şüpheli vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi. Taksi şoförü Musa Anık saat 20.00 sıralarında Florya'dan bir müşteri aldı. Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen yolcu Zeytinburnu'na gitmek isteğini söyledi. Yeşilkent Mahallesi'nde bir sokakta ineceğini söyleyen adam ineceği yere geldiğinde cebindeki bıçağı çıkardı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLADI
Taksi şoförü Anık'ın boğazına bıçağı dayayan yolcu paraları istedi. Anık, kendini korumak isterken, bu sırada şüpheli taksi şoförünü boğazından bıçakladı. Kaçmaya çalışan Afganistan uyruklu şüpheliyi çevredeki vatandaşlar yakalandı. Linç edilmek istenen gaspçı olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden alındı. Boğazından ve elinden aldığı bıçak darbesiyle yaralalan şoför hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken,durumumun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü
Olay yeri cep telefonu görüntüsü

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