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Zeytinburnu'nda gasp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 11:05 | Son Güncelleme

Kendisini polis olarak tanıtarak bir kişinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda kendisini polis olarak tanıtarak bir kişinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'nde Filipinli Moqtar B'nin cep telefonunun, kendini polis olarak tanıtan iki şüpheli tarafından gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, düzenlediği operasyonda şüphelilerden Şahin T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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