Zeytinburnu’nda gençler AK Parti Belediye Başkan Adayı Arısoy ile buluştu

İstanbul Zeytinburnu’nda genç seçmenle buluşan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, gençlere yönelik projelerinden söz etti.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde genç seçmenlerle bir araya geldi. Konferans salonunda gerçekleşen programda gençler, sorularını AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy’a yöneltti. Genç seçmenlerin moderatörlüğünde gerçekleşen programda Arısoy, kendini tanıtan bir konuşma gerçekleştirdi. Hayalindeki Zeytinburnu’nu imar ederken gençlere yönelik gerçekleştireceği çalışmalardan söz eden Arısoy, gençlerden gelen istek ve önerilerin takipçisi olacağını dile getirdi. Arısoy, 31 Mart yerel seçimlerinde başarılı olması halinde hayata geçireceği projeleri, talepler doğrultusunda genişletebileceğini ifade etti.

"Yazın çalışmak hayata da hazırlanmak demek"

Gençlerin yaz aylarında çalışma isteğini Kariyer Merkezi projesiyle entegre eden Arısoy, “15 ve 18 yaş arasında çalışılabilecek alanlar var. Bunu İŞ-KUR üzerinden Kariyer Merkezi’miz sağlayabilir. Part-time çalışma imkanları alıştırılabilir. Ben de üniversitedeyken çalışmıştım. Kariyer Merkezimizle ilgili bir mesele bu. O merkez bizim şimdi hayal etmediğimiz taleplere göre şekillenecek. Hemşehrilerimiz talepleriyle yeni fonksiyonlar edinecek. İnşallah ona dair de bir çözümümüz olur. Ben memnuniyetle çok isterim. Yazın çalışmak, hayata da hazırlanmak demek. Ben fakülte yıllarımda hep çalıştığım için kendimi daha yaşlı hissettiğimi hatırlarım. Bu aynı zamanda bir hayat tecrübesi de kazandırıyor. Bu bizim açımızdan da yeni bir fikir. Not ettik. İnşallah bunu da yapmak nasip olur" dedi.