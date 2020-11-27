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  4. Zeytinburnu’nda geri dönüşüm tesisinde yangın: Dumandan göz gözü görmedi

Zeytinburnu’nda geri dönüşüm tesisinde yangın: Dumandan göz gözü görmedi

27.11.2020 17:01 | Son Güncelleme:
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Zeytinburnu’nda bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Zeytinburnu’nda bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi uzun uğraşların ardından yangını kontrol altına alırken, yangından yükselen dumanlar drone ile havadan görüntülendi.
Yangın, Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokak’ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, geri dönüşüm tesisinde elektrik kontağından başlayan yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Geri dönüşüm malzemelerinin tutuşmasıyla yoğun duman oluştu. Tesis çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri geri dönüşüm tesisine farklı noktalardan müdahale ederek yangını uzun uğraşların ardından kontrol altına aldı. Geri dönüşüm tesisine bağlı iş makinalarıyla yanıcı malzemeleri tesisten uzaklaştırılarak itfaiye ekiplerine yardım edildi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

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