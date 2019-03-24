Zeytinburnu’nda Giresunlu seçmene hitap eden Arısoy: “Tarafınızı belli ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum”

Zeytinburnu’ndaki Giresunlu hemşehri buluşması programında konuşan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, “Tarafınızı, safınızı belli ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Esasında bizim hemşehrilerimizden yana bir şüphemiz yok ama bunu Zeytinburnuluların ve birilerinin görmesi lazım” dedi.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde Belediye meclis üyesi adayı Hurşit Bekaroğlu’nun aday tanıtım toplantısının yapıldığı Giresunlu hemşehri buluşması programına katıldı. Programda Arısoy’a AK Parti İstanbul Milletvekilleri İffet Polat ve Hasan Turan eşlik etti. Salonu tıklım tıklım dolduran Giresunlu vatandaşlar belediye başkan adayı Ömer Arısoy’a tam destek verdi.

“Bunu birilerinin görmesi lazım”

AK Parti Zeytinburnu adayı Ömer Arısoy konuşmasında, “Bu geceyi organize eden değerli yol arkadaşım Hurşit Bekaroğlu’na tüm emekleri için teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için milletvekilimizin söylediği gibi tarafınızı, safınızı belli ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Esasında bizim hemşehrilerimizden yana bir şüphemiz yok ama bunu Zeytinburnuluların ve birilerinin görmesi lazım. Bunu her zaman gösterdiniz. Bu bizim dördüncü Giresun hemşehri gecesi programımız. Bizi hiç yalnız bırakmadınız. Allah eksikliğinizi göstermesin. Şimdi dinlerken düşündüm. Acaba benim kadar Giresun yaylalarını gezen birisi var mıdır? Hiç zannetmiyorum. Kümbet’inden Bektaş’ından Karagölü’ne görmediğim yer kalmadı. Rize’nin yaylalarını bu kadar bilmiyorum. İnşallah önümüzdeki sene inşallah oraları yeniden gezmek nasip olur” dedi.

Bitlis Sason ve Muş Köyleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği programa AK Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de katıldı.