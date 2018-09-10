Zeytinburnu'nda hafriyat kamyonu devrildi (2)

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU'nda damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide çarptıktan sonra devrildi. Sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı. Zeytinburnu Sahilyolu Bakırköy yönünde ilerleyen hafriyat kamyonu Samatya tüneline yaklaştığı sırada damperi açıldı. Sürücünün durumu farketmemesi üzerine üst geçide çarpar kamyon tünel içine devrildi. Saat 11.45 sıralarında meydana gelen kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kamyonun kaldırılması için olay yerine vinç bekleniyor.
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